ASSE : Batlles a dégoté un renfort de haut vol pour le sprint final

L’ASSE peut désormais avancer la tête haute. Forts d’une série de neuf matches sans défaite (6 victoires, 3 nuls), les Verts se déplaceront lundi à Grenoble (20h45) avec l’esprit plus léger qu’en début de saison. Laurent Batlles, qui a su se remettre en question et se rapprocher de ses joueurs en pleine tempête, n’est pas étranger à cette remontada. L’entraîneur de l’ASSE a aussi pu compter sur un staff compétent rejoint par un renfort discret mais efficace : un ingénieur en mathématiques entré dans la cellule de recherche !

Un ingénieur en mathématiques dans la cellule de recherche !

« Il nous donne des billes supplémentaires, en plus du travail des analystes vidéo. Il y a une base de données sur l'équipe adverse et sur sa forme actuelle. On peut ensuite aller chercher individuellement sur le profil d’un joueur ou d’un autre, vient ainsi de révéler le coach des Verts au site EVECT. C'est Manu (Da Costa) qui s'en occupe. Ensuite les analystes vidéos travaillent avec un site qui leur permet d'avoir toute une base de données et de tirer de gros enseignements sur l'équipe adverse.