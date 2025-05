Real Madrid : la prime colossale pour motiver les joueurs au Mondial des Clubs

En cas de victoire lors du Mondial des Clubs, les joueurs du Real Madrid, emmenés par Xabi Alonso, toucheront une prime démente.

Le Real Madrid aborde le Mondial des Clubs avec une motivation décuplée, portée par un enjeu financier majeur : chaque joueur pourrait toucher une prime d’un million d’euros brut en cas de victoire, soit le même montant que pour un triomphe en Ligue des Champions, rapporte AS. Cette récompense exceptionnelle souligne à quel point le club madrilène considère désormais ce tournoi comme une priorité absolue, au même titre que les compétitions européennes classiques.

Des gains cumulés pouvant atteindre près de 140 millions d’euros

Au-delà de la prime individuelle, c’est aussi un véritable jackpot collectif qui attend les participants. La FIFA a structuré un système de récompenses financières inédit, avec des gains cumulés pouvant atteindre près de 140 millions d’euros pour le club vainqueur, incluant les 33,5 millions garantis pour la simple participation. Chaque victoire en phase de groupes rapporte 2 millions de dollars, les gains augmentant à chaque étape, culminant à 40 millions de dollars pour la finale remportée.

Cette manne financière pourrait transformer le club, en renforçant sa capacité d’investissement sur le marché des transferts et en redonnant confiance à un groupe cherchant à oublier une saison compliquée. Pour le Real Madrid, désormais entraîné par Xabi Alonso, le Mondial des Clubs n’est plus un simple trophée parmi d’autres : c’est une occasion de renaître, d’affirmer sa domination et de traduire sur le terrain la valeur de ses joueurs, motivés par des primes à la hauteur de l’enjeu.