ASSE : Batlles a égalé Dupraz, il est sur les traces de Puel

Et de quatre ! Battue à Amiens (0-1) samedi, l'ASSE a concédé un 4e revers de rang, glissant à la 7e place de la L2. Les Verts n'avaient plus concédé 4 défaites consécutives en championnat depuis le printemps 2022. Une piteuse série sur laquelle s'attarde Poteaux Carrés.

Le record de défaites co-détenu par Puel, Sablé et Dupraz

En rappelant que Pascal Dupraz avait fait aussi mal, et que Claude Puel avait fait pire... "Prédécesseur de Laurent Batlles, Pascal Dupraz avait enchaîné des défaites contre Monaco (1-4), à Rennes (2-0), à Nice (4-2) contre Reims (1-2) avant d'arracher un nul à Nantes synonyme de barrage hélas non franchi contre Auxerre. Si Lolo s'incline à nouveau demain contre Guingamp, il rejoindra Claude Puel, qui avait enquillé 5 revers (à la fin de l'été et au début de l'automne 2021) à Marseille (3-1), à Montpellier (2-0), contre Bordeaux (1-2), à Monaco (3-1), contre Nice (0-3) avant d'arracher un nul contre les vilains à GG grâce à un péno de Wahbi Khazri."

Le site dédié aux Verts rappelle également que "3 entraîneurs ont contribué à la plus grande série de vertes défaites (7) en championnat de fin novembre 2021 au 21 janvier 2022 : viré après avoir perdu successivement contre Paris (1-3), à Brest (1-0) et contre Rennes (0-5), le Castrais avait bien lancé cette dynamique. L'intérimaire Julien Sablé, défait à Reims (1-0), avait passé le relais au gueulard haut-savoyard, qui avait paumé contre Nantes (0-1), Lens (1-2) et chez les vilains (1-0) avant de décrocher son premier succès à Angers (grâce à un csc)."

