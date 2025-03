ASSE : Gazidis a pris une grande décision avec Horneland

Après s’être manifesté publiquement ces dernières semaines, notamment en fin d’année 2024, Ivan Gazidis brille de nouveau par sa faculté à se murer dans le silence malgré la situation sportive délicate de l’AS Saint-Étienne.

« Silence, ils coulent. » Laurent Hess, notre correspondant permanent à Saint-Étienne, est allé droit au but dans son analyse d’après-match entre l’ASSE et l’OGC Nice, samedi à Geoffroy-Guichard (1-3). Ce message n’était pas destiné à la direction de l’ASSE mais, aujourd’hui, il pourrait s’y prêter allégrement tant on se rend compte du mutisme des dirigeants stéphanois à l’heure où la situation du club est préoccupante.

Un silence radio assourdissant…

Par ailleurs, cette position du silence radio en haut lieu, déjà éprouvée en début de saison mais rectifiée en fin d’année civile lors de la présentation des vœux à la presse, semble plus que jamais la ligne directrice de cette fin de saison de tous les dangers. « L’épouvantable série de 8 matches sans succès de l’ASSE n’a pas fait varier la ligne en interne, explique Le Progrès. Le président Sud-Africain des Verts n’a pas pris la parole auprès des médias pour éteindre l’idée de crise, pas plus qu’il n’a tapé du poing sur la table dans le vestiaire. »

« Une volonté de ne pas brouiller le discours du coach »

« Il y a une volonté de ne pas brouiller le discours du coach qui est l’homme de la situation. Le boss du sportif, c’est lui », assure-t-on dans l’entourage du club. Un choix qui se tient mais qui semble risqué à l’heure où le capitaine Horneland semble abandonné à des principes qui ne fonctionnent déjà plus ou seulement par intermittences. Pour l’opération maintien, cela sera-t-il suffisant ?

