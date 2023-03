ASSE : Batlles a fait passer un message à Lobry

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Laurent Batlles est revenu sur l'entrée en jeu de Benjamin Bouchouari lors du match nul contre Amiens (1-1), révélant qu'il en attendait plus du milieu de terrain marocain. « Il est rentré de façon très cohérente. Ce qu'il faut, c'est qu'il répète ça sur la longueur d'un match et aujourd'hui c'est ce que je lui ai dit. Ce que je lui demande aujourd'hui, c'est d'être un peu plus décisif et un petit peu plus porté vers l'avant. J'aimerais qu'il le fasse, c'est un jeune joueur encore qui est perfectible. C'est quelque chose qui peut à la fois lui apporter en passant un cap mais aussi qui peut nous permettre à nous de gagner plus de matchs et de marquer plus de buts. »

Mais Laurent Batlles en attend plus aussi de Victor Lobry, lui aussi remplaçant samedi dernier. « Comme Benjamin, Victor manque de stats. Il n'ont mis qu'un but cette saison. Je leur demande de se projeter plus, d'amener plus de frappes. Après, ce sont deux coureurs. Ils font plus de 12 kms par match. Quand on fait autant d'efforts, on perd en lucidité. Mais j'aimerais plus de maîtrise. »