ASSE : Batlles a un nouveau plan rêvé pour relancer les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’ASSE n’y arrive pas. Après cinq journées de championnat, les hommes de Laurent Batlles n’ont grappillé que 5 point et pointent à une piteuse 15e place du classement de Ligue 2. Ce n’est pas le contenu du match nul contre le VAFC samedi à Geoffroy-Guichard qui incite à l’optimisme (1-1).

« Je ne sais pas pourquoi on n'y arrive pas. À un moment, il faut qu'on prenne conscience qu'on est capable de faire beaucoup mieux a-t-il pesté après la rencontre. On parle beaucoup d'équilibre, on parle beaucoup de notre propension à trop aller vers l'avant, mais pour autant là maintenant, il y a de l'équilibre, mais on ne met pas en danger l'équipe adverse. Il faut qu'on trouve un juste milieu par rapport à ça. J'aimerais que les joueurs dépassent leurs fonctions. On se rend compte que si on veut gagner des matchs, il faut marquer. Peut-être que maintenant, il faut prendre des risques. »

« Je voudrais qu'on fasse un match de Coupe de France »

Si Batlles veut prendre des risques, c’est surtout dans le domaine offensif mais aussi dans l’état d’esprit... comme s’ils jouaient le match de leur vie à chaque sortie. « Moi aujourd’hui ce que je voudrais c’est qu’on fasse un match de Coupe de France en gros, a-t-il ajouté. De se dire à la fin quand il reste dix minutes ‘on n’y arrive pas par le jeu, on met plus de longs ballons.’ Des fois ça peut arriver, il y a des qualifications qui se font comme ça. Pour autant, ça ne s’est pas fait, on a pris un point, il faut avancer. On a quinze jours pour travailler. »

Podcast Men's Up Life