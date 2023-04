Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Dans un milieu de l'ASSE particulièrement concurrentiel, Victor Lobry (27 ans) est parvenu à tirer son épingle du jeu. L'ancien Palois est l'un des joueurs qui est le plus souvent aligné par Laurent Batlles (28 apparitions sur 30 matchs de Ligue 2).

« On est beaucoup en nombre, il y a beaucoup de qualité. On a presque deux équipes. Il faut se servir de ça, se tirer vers le haut. Que chacun apporte ses atouts. Si tu veux jouer, il faut prouver », a notamment expliqué le natif de Soissons en conférence de presse.

« Si je peux passer ce palier là, ça me servira »

Conscient d'être aujourd'hui bien vu, Victor Lobry sait cependant qu'il doit être plus décisif (1 but, 2 passes décisives) : « Je suis content d’avoir ce temps de jeu là. Le coach m’a mis la carotte de faire plus de stats. Je n’ai jamais couru après ça, je suis un joueur d’équipe, mais si je peux passer ce palier là ça me servira ».

S'il tente souvent sa chance, Lobry est quand même beaucoup moins efficace que lors de son exploit à Pau.