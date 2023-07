ASSE : Batlles a reçu une bonne nouvelle tombée du ciel avant Grenoble

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

C’est dans une semaine jour pour jour que la nouvelle saison de Ligue 2 démarrera. Dans son antre de Geoffroy-Guichard (15h), l’ASSE recevra Grenoble délesté d’un de ses joueurs phares : Jordan Tell (26 ans). Et pour cause : l’attaquant de 26 ans a été purement et simplement licencié par le GF38 pour avoir disputé la Gold Cup !

L'UNFP au soutien de Tell, licencié !

« L’UNFP soutient Jordan Tell, licencié par Grenoble pour avoir disputé la Gold Cup, appuie l’UNFP sur Twitter. Après avoir échangé avec Jordan, nous nous tenons à son côté pour l'accompagner et l'aider dans cette période délicate... » Si la situation du joueur attriste forcément le monde du ballon rond, les Verts doivent aussi être soulagés de ne pas avoir un tel attaquant en face d’eux dans une semaine.

💪 @UNFP soutient Jordan Tell, licencié par @GF38_Officiel pour avoir disputé la Gold Cup. Après avoir échangé avec Jordan, nous nous tenons à son côté pour l'accompagner et l'aider dans cette période délicate... pic.twitter.com/YsJqUkLLP6 — UNFP (@UNFP) July 28, 2023

