ASSE : Batlles a son plan pour Charles Abi

1 but en 18 matches de L2... Prêté à Guingamp la saison passée, Charles Abi (22 ans) n'a pas brillé. L'attaquant avait donné la victoire au club breton lors de son premier match, au Paris FC (1-0), mais il est resté muet par la suite, terminant la saison sur le banc et même en tribune. « J'ai eu une année assez difficile, a-t-il expliqué à Radio Scoop. C'est vrai qu'après mon année difficile je reviens avec beaucoup de détermination. J'ai été pas mal ennuyé par des problèmes physiques. J'espère laisser les blessures de côté. La Ligue 2 est un championnat qui est différent, plus physique. On va devoir s'adapter. J'ai eu la chance d'y jouer une saison et j'ai vu la différence ». Héros de la Gambardella, buteur en finale contre Toulouse, le Clermontois a du mal à confirmer depuis son passage chez les pros. Avec seulement 7 buts inscrits en 71 matches, ses stats en attestent. Mais il espère avoir enfin le déclic cette saison et exploiter pleinement son potentiel, avec un coach qu'il connait bien...

Batlles veut le repositionner à gauche

« Laurent Batlles, je l'ai déjà eu dans les catégories de jeunes à Saint-Étienne. On s'est bien entendu. C'est un très bon coach que ce soit tactiquement ou techniquement, il fait progresser ses joueurs. Je suis content de le retrouver. C'est un vrai plus pour toute l'équipe. » L'idée de Batlles est davantage d'utiliser l'ancien pensionnaire du centre de formation à gauche plutôt qu'en pointe. Avec ce repositionnement, Abi devrait donc retrouver un poste d'ailier où il devrait être en concurrence avec Mathieu Cafaro, probable 4e recrue des Verts, et où il avait été formé, à L'Etrat, avant de basculer en pointe en U19 à l'initiative de Razik Nedder, avec le succès que l'on sait. A Troyes, Batlles avait connu une certaine réussite en repositionnant Dylan Saint-Louis sur un côté. Il espère que Charles Abi marchera sur les traces de l'ancien stéphanois, auteur de 5 buts et 4 passes décisives avec l'Estac en 2020-21, année de la montée des Troyens. La montée, c'est évidemment l'objectif majeur d'Abi et des Verts cette saison, même si Batlles se donne deux ans pour ramener l'ASSE au sein de l'élite. « Un club comme Saint-Étienne va être attendu cette année dans tous les stades, prévient Abi. On a un effectif qui se renouvelle, un nouveau coach. L'important c'est de trouver nos automatismes. La montée est dans un coin de nos têtes. On va essayer de le faire le plus rapidement possible. »