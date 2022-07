ASSE : Batlles donne des nouvelles de Chambost après Grenoble et réclame du temps

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

C'est un Laurent Batlles frustré qui a commenté le nul de son équipe face à Grenoble (1-1) hier soir. L'entraîneur de l'ASSE était particulièrement déçu de la blessure de Dylan Chambost (fracture du radius) mais également du résultat final. Ce qui l'a incité à rappeler qu'il faudrait du temps pour bâtir une formation compétitive, dans des propos rapportés par Le Dauphiné Libéré :

"C’est difficile d’analyser un match, j’en ai gros sur la patate car on perd un joueur sur blessure. Il y a eu des choses intéressantes, en étant plus méchants, on aurait pu gagner ce match. Il y a eu beaucoup de changements. Nous avons une équipe ambitieuse et concernée. Je suis satisfait par l’investissement, le jeu qu’on a produit. On prend un but sur un coup du sort. Mais j’ai vu des joueurs qui étaient concernés. Il y a un bon état d’esprit. On construit quelque chose qui va être long, on va être attendu partout. Ça ne va pas être facile. Il faut nous laisser le temps de construire. C’est important de jouer contre ce genre d’équipe de bon niveau, et on peut être sûr que rien ne sera facile dans le championnat cette année."