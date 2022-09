ASSE : Batlles affine son plan avant le derby face à Grenoble

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Battue sur la pelouse de Guingamp samedi (1-2), l'ASSE va disposer de quinze jours pour préparer son prochain match à Geoffroy-Guichard, avec le retour du public, face à Grenoble. Un match où les Verts de Laurent Batlles, modestes 18e du classement de Ligue 2, seront très attendus. Mais avant de se frotter à son derby face aux Isérois, Saint-Etienne va avoir une très internationale à meubler.

Le Chambon pour faire de la cohésion

Du côté du staff, le plan est déjà affiné puisqu'il est prévu qu'après un début de semaine au repos et des tests physiques mardi, les joueurs stéphanois partent pour trois jours, du 20 au 23 septembre, au Chambon-sur-Lignon (en Haute-Loire) pour un stage d'oxygénation et de cohésion.

En conférence de presse, Laurent Batlles a justifié cette mise au vert loin de L'Etrat : « L'objectif c'est de couper, de créer un peu de cohésion, même s'il y a deux ou trois joueurs qui s’en vont. L'équipe a totalement changé, même depuis La Plagne il y a eu beaucoup de changements. Le but c'est de retrouver des choses différentes, travailler de façon tranquille et cohérente. On en a parlé avec le staff et les préparateurs physiques, il y aura du travail foncier et tactique notamment. Il y aura aussi une après-midi cohésion pour les joueurs et également un petit barbecue si le temps le permet. Le but c'est de créer quelque chose entre nous ».

But de la manœuvre : donner aux joueurs l'envie de se battre les uns pour les autres...