ASSE : Batlles analyse la défaite à Guingamp et tacle sa défense

La partie n’a pas été simple pour l’ASSE au Roudourou, samedi après-midi. Dominés en seconde période, les Verts ont été battus par Guingamp après quatre matchs sans défaite en Ligue 2. Un véritable coup d’arrêt pour les Stéphanois. Après la rencontre, Laurent Batlles a livré son analyse.

« On s'est battu tout seul »

« Ce qui me chagrine, c'est surtout de ne pas avoir finalisé nos actions en première mi-temps, une très bonne première période », explique le coach de l’ASSE sur beIN Sports. « Ce qui me chagrine, c'est de donner deux buts. Ce n'est pas Guingamp qui nous a battu, on s'est battu tout seul. Tout en respectant bien sûr cette équipe qui est une belle équipe de Ligue 2 ».

« Prendre deux buts à l'extérieur à chaque fois... On ne mettra jamais deux ou trois buts de plus. À un certain moment, il faut être lucide », s’agace Laurent Batlles. « Il faut qu'on soit beaucoup plus perméable et stérile à l'extérieur pour pouvoir prétendre gagner des matchs et pour gagner notre premier match à l'extérieur ».