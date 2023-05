ASSE : Batlles annonce un coup dur avant Caen et fixe un dernier objectif à ses joueurs

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Le point médical

"On a récupéré la totalité de l'effectif. Louis Mouton est loin de prétendre jouer, il est en reprise avec nous. Benjamin Bouchouari a eu une grosse béquille face à QRM. À voir."

Les deux buts encaissés contre QRM

"On encaisse le premier but sur des ressorties de balles pas assurées, et le deuxième où nous positionnement n'est pas à la hauteur. On est en déséquilibre quand on attaque. Face à QRM, on a pris des buts qu'on aurait pu éviter."

"On va essayer d'aller prendre des points à Caen"

Caen

"Ils ont des latéraux très offensifs. C'est un schéma qui se déforme. Ça va être un match intéressant. On va essayer d'aller prendre des points là-haut. Le SM Caen est une belle équipe. Elle a fait énormément de bons matchs à domicile. C'est une formation expérimentée, avec un buteur en forme. Caen essaie d'avoir un peu plus de maîtrises sur cette deuxième partie de saison."

Changera-t-il de système ?

"Il faut qu'on reste dans notre continuité. On doit continuer de progresser. Il y a des choses à améliorer, à la fois défensivement et offensivement. On ne souhaite pas changer de système. Ce serait prendre des risques."

Larsonneur

"Gautier Larsonneur est un gros travailleur, à la fois sur le terrain et à l'extérieur. Il a les qualités d'un gardien moderne. Il est très important dans le groupe. (...) Par moments, il est un peu électrique."

"J'aimerais vraiment qu'on aspire à finir dans la première partie de classement"

Son objectif pour la fin de saison

"Il reste deux matchs. Il est vrai qu'en n'ayant pas grand-chose à jouer, il y aura moins de pression. J'aimerais vraiment qu'on aspire à finir dans la première partie de classement."

Propos retranscrits par le compte Twitter @actusainte.