ASSE : Batlles annonce une grande nouvelle pour les Verts cette saison

Laurent Batlles ne chôme pas. Alors qu’une épidémie de gastro-entérite a frappé le vestiaire de l’ASSE en milieu de semaine, provoquant même l’annulation du match amical programmé samedi à Montpellier, Le Progrès croit savoir que le coach des Verts a prévu cinq sessions d’entraînement, dont deux ce mardi ! Si le coach des Verts a autant d’euphorie, c’est qu’il sait sans doute ses joueurs capables de supporter une telle charge étant donné que la préparation physique a enfin été optimale cet été.

« Cette année c’est très régulier notre préparation. On a fait un test VMA rapidement puis un second pour travailler davantage sur la valeur athlétique des matchs, a-t-il déclaré à EVECT. Ce sont des choses que nous avons pu faire cette année que nous ne pouvions pas effectuer la saison dernière avec autant de précision dans notre projet. »

🗣️ Laurent Batlles a comparé sa préparation estivale avec celle de l’année dernière :



« L’année dernière, il y avait des départs, des envies de départ et des arrivées. Cette année c’est très régulier notre préparation. On a fait un test VMA rapidement puis un second pour… pic.twitter.com/YgGv0m9OGt