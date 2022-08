ASSE : Batlles annonce une tuile avant Quevilly-Rouen et repousse la question du Mercato

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Le point santé

« Adil Aouchiche a un petit souci au genou. Il a contré un ballon avec le pied et il est parti en arrière. Il a eu un problème au ligament, ça a tiré un peu. Il avait un peu mal aussi à la cheville. Il ne sera pas du voyage à Rouen, comme Dylan Chambost et Antoine Gauthier ».

Les axes de progression

« Il faudra prendre plus de risques, jouer plus vote face à un bloc compact. On devrait avoir le même match que face à Nimes. On doit marquer beaucoup plus par rapport au nombre d'occasions créées. Être plus méchant devant le but. L'entraînement de la semaine m'a rassuré ».

Sur l'arrivée de Lenny Pintor

« C'est quelqu'un avec qui j'avais vécu certaines choses. Il peut nous apporter de la polyvalence dans les couloirs, il est capable d'éliminer, a de la vitesse, qui peut feinter, dribbler dans les 30 derniers mètres ».

Sur l'avancée du projet et l'importance du public

« Aujourd'hui, je veux prendre le plus de points possibles et après le mercato, on se lancera pour de bon dans le projet. Le manque de public nous pénalisé. C'est dérangeant de jouer dans un stade vide. On a peut-être été ronronnant face à Nimes. Il faut que l'on se serve de notre public à l'extérieur, leur montrer que l'on sait que l'on est là ».

Sur le Mercato

« Je me concentre sur les joueurs que j'ai. Oui, il manque du monde mais l'important c'est de gagner à Quevilly lundi ».

Retranscription : compte Twitter du Progrès et de Sainté Inside