ASSE : Batlles attend encore plus d'un nouveau maillon fort

Contre Annecy (3-2) puis contre Dijon (2-0), l'ASSE s'est imposée et Laurent Batlles a particulièrement apprécié l’état d’esprit de ses joueurs, avec un Thomas Monconduit, qui a performé dans le dispositif tactique mis en place par son coach. « Thomas crée une supériorité, on peut avancer plus fort quand on défend. Quand on récupère le ballon, il y a souvent des joueurs libres et JP qui décroche un peu pour nous offrir la solution. »

Monconduit et Fomba, un fauteuil pour deux ?

Monconduit, éloigné des terrains fin 2022 pendant deux mois, avait pourtant démarré laborieusement son aventure stéphanoise. Une montée en puissance qui coincide avec celle de l'ASSE et que Batlles a a nouveau évoqué ce midi. « Dans ce rôle, Thomas apporte son expérience, son intelligence dans le placement. Il a encore des choses à améliorer, dans ses sorties de balle en particulier, mais je l'ai trouvé intéressant dans ce rôle là. Lamine (Fomba) peut aussi le tennir, pour nous donner une certaine sécurité. »