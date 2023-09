ASSE : Batlles évoque le retour de Wadji et annonce une bonne nouvelle avant Concarneau 

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Le retour d’Ibrahima Wadji

« Tout le monde s’entraine normalement, Ibrahima Wadji est encore en soin, on ne sait pas vraiment pour combien de temps encore. Je n'ai pas plus de visibilité que la semaine dernière. »

Chambost postule contre Concarneau

« Pour Dylan Chambost, la semaine s'est bien passée, il n'a pas ressenti de douleurs, même avec les spécifiques qu’il a effectué. On va voir lors de l’entrainement demain, il pourrait faire partie du groupe. C'est quelqu'un qui travaille énormément mais je n’ai pas encore réfléchi à ça, il y a beaucoup de monde. Ça fait partie de mon métier de faire des choix, les plus justes possibles. Il y a toujours des déçus et des heureux, c'est l'essence même de mon métier. »

(@Site_Evect) #ASSE #USCASSE pic.twitter.com/sFTQy1YCej — Actu Sainté (@actusainte) September 21, 2023

