ASSE : Batlles confirme deux blessures et annonce une grande nouvelle

On vous le disait plus tôt sur notre site et Laurent Batlles, l'entraîneur de l'ASSE, est venu confirmer les mauvaises nouvelles. Il faudra faire sans Ibrahima Wadji et Aimen Moueffek, samedi, face à Quevilly dans le chaudron.

Nkounkou enfin de retour ?

"Ibrahima Wadji sera indisponible quatre semaines. Blessure à la cheville. On a également Aïmen Moueffek qui s’est blessé sur le même match à Rodez. Je souhaite que ce soit moins long que pour Ibra, le doc ne veut pas prendre de risques." En revanche, Laurent Batlles a donné des nouvelles rassurantes de son capitaine Anthony Briançon : "Anthony a repris du poil de la bête. Il a repris du poids. Il s'est bien entraîné cette semaine. Il est vraiment passé par une période délicate mais là il rentre dans un cadre beaucoup plus normal".

Par ailleurs, et c'est une information d'importance, Niels Nkounkou pourrait être de retour dans le groupe, lui qui souhaite partir du Forez et qui a manqué les deux premiers matches de la saison. "Je souhaite qu'il soit prêt, nous avons beaucoup échangé. Il est disponible, ok pour jouer. A nous et à lui de faire ce qu’il faut pour effectuer un bon match".

Une surprise pour remplacer Wadji face à QRM ?

Enfin, Laurent Batlles a fait savoir que ce ne sera pas Gaëtan Charbonnier qui prendra la suite d'Ibrahima Wadji blessé : "Gaëtan revient des croisés. Il a joué une heure en amical contre Goal FC mais c'est encore délicat de se situer sur le nombre de minutes qu'il peut jouer. Il ne faut pas brûler les étapes". Aux côtés d'Ibrahim Sissoko, on pourrait retrouver le jeune Karim Cissé titulaire. C'est en tout cas l'option qui semble privilégier.

