ASSE : Batlles confirme une vague d'absences sans précédent en Coupe de France

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

On ne sait si l'ASSE, du moins ses dirigeants, considère cette saison la Coupe de France comme une priorité. Mais le club du Forez va sans doute être contraint de revoir ses plans en raison de l'hécatombe qui touche l'effectif de Laurent Batlles avant même d'affronter, samedi, pour le compte du 7e tour, la formation de Bourg-Péronnas (N2).

Pétrot et Cafaro également absents

Car, tenez-vous bien, ce sont onze joueurs qui manquent à l'appel. Il y a tout d'abord les sélections nationales avec Sissoko, Bouchouari, Moueffek, Cissé, Amougou et Aiki. Il y a également les blessés de longue date que sont Larsonneur, Wadji et Batubinsika. Et comme si cela ne suffisait pas, le technicien stéphanois a annoncé il y a quelques minutes en conférence de presse que Pétrot, qui souffre des adducteurs, serait absent, au même titre que Mathieu Cafaro, touché par une gastro.

On devrait donc constater certaines nouveautés dans le onze de départ de Batlles en Coupe de France...

