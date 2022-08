ASSE : Batlles déplore 3 absences pour Bastia, Krasso clôt son Mercato

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Discret au sujet du mercato, le coach de l’ASSE a annoncé l’absence de Victor Lobry demain face au SC Bastia (20h45). L’ex-Palois, touché à la cheville et rapidement sorti samedi à Valenciennes (2-2), passe des examens aujourd’hui même et sa durée d’indisponibilité n’est pas encore connue. Antoine Gauthier est absent et Aïmen Moueffek devrait également l'être.

« Il y a eu beaucoup de mieux mais le plus difficile, c’est d’arriver à confirmer et à mettre en place la même chose sur le match de Bastia, a analysé Laurent Batlles en conférence de presse. Bastia joue dans un système identique au nôtre donc on sera peut-être beaucoup sur le duel. Eux jouent beaucoup là-dessus aussi. La satisfaction , c’est d’avoir eu beaucoup plus de qualité technique dans notre jeu. Beaucoup plus de possession, d’appels, de courses. Vous l’avez vu quand les jeunes sont rentrés et on a manqué d’un peu de lucidité pour marquer ce troisième but. Ça s’est beaucoup mieux passé et c’est ce qu’on aspire à faire. Il faut que ce jeu là se passe pendant plus de temps pendant un match. »

Au sujet de l’adversaire à venir, l’entraîneur des Verts est méfiant. « Bastia est une équipe qui a énormément de valeur athlétique, qui court énormément. Il va falloir à être à ce niveau là pour pouvoir prétendre gagner ce match, a-t-il ajouté. C’est l’une des équipes qui depuis le début de championnat, impose le plus de choses à l’adversaire, même s’ils ont perdu ce week-end contre Rodez (0-2). Ils sont généreux. Il va falloir qu’on rivalise là-dedans sinon ça risque d’être compliqué. Il va falloir gagner les duels, un contre un et être capable de faire des différences. »

Présent devant les médias avant Batlles, Jean-Philippe Krasso a clôt son mercato : « J'ai parlé avec le coach et Loïc Perrin. On arrive à la fin du Mercato, je suis là, et je compte rester jusqu'à la fin de la saison et après on verra ce qui se passera. »