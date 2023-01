ASSE : Batlles déplore des absences à Bastia, Perrin fait une annonce sur la fin du mercato !

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Le point médical de Laurent Batlles

« Bamba et Briançon sont forfaits pour Bastia, Charbonnier est incertain (dos), Nkounkou a quelques problèmes physiques. J’espère ne pas avoir d’autres pépins (...) Briançon a eu 21 points sur le tibia. Ce sera entre 15 et 20 jours sans entrainements, à voir comment ça évolue. Il y a eu une entaille. »

Le coach de l'ASSE sur l'arrivée de Lamine Fomba

« C’était une nécessité de se renforcer dans ce secteur de jeu. Je touche du bois car Aïmen Moueffek est bien en ce moment mais on ne sait pas trop où on va avec lui : c’est la première fois depuis quatre ans qu’il enchaîne. »

Le niveau de Bastia

« Bastia marque beaucoup au début et à la fin des matches. C’est une équipe performante sur les coups de pied arrêtés. Ce ne sera pas un match facile. Elle gagne souvent 1-0 et met beaucoup d'impact. Les joueurs de couloir sont très intéressants (...) Après Sochaux, on était très frustré. Arriver à faire ce qu'on a fait contre le troisième, en perdant 0-1 au bout de 2 minutes ... On s'est même créé plus d'occasions que sur les précédents matchs. »

Loïc Perrin sur la suite du mercato des Verts

« On espère que le mercato n’est pas terminé pour nous. On discute avec des joueurs et on verra les opportunités qu’on aura sur ces derniers jours. La résiliation de Sergi Palencia ? Ça faisait un moment qu'on était en discussion avec Sergi. On est train de regarder comme le remplacer. On sait ce qu'on a en centre de formation. »