ASSE : Batlles déplore les nombreuses absences dans le groupe

Satisfait de la prestation de ses joueurs vainqueurs en amical face au FC Annecy (3-2), le coach de l'ASSE fulmine tout de même. Contre les Savoyards mercredi, Laurent Batlles a dû composer sans de nombreux joueurs absents, à dix jours de la reprise du championnat de Ligue 2. Parmi eux, Gaëtan Charbonnier, Dylan Batubinsika, Gautier Larsonneur ou encore Niels Nkounkou et Benjamin Bouchouari. El Hadji Dieye est quant à lui sorti blessé, rendant les choix plus rares pour le technicien des Verts qui a regretté cette gestion difficile en seconde période, au micro de envertetcontretous :

"Oui ça me gêne parce que normalement ce qui était prévu c’était de faire monter 60 ou 65 minutes l’intégralité de l’équipe. J’aurais pu le faire mais ça veut dire qu’en seconde mi-temps, il m’aurait manqué des joueurs, il a fallu que je fasse tourner, on a eu un pépin ce matin en plus. El Hadj’ (Dieye) devait continuer également mais n'a pas pu le faire, donc on va essayer malgré tout de partir à Montpellier avec une équipe qui ressemblera en toute logique à celle avec laquelle on va jouer contre Grenoble. En espérant que sur les deux ou trois jours qu’on a, on puisse les amener sur 75 minutes et après faire des remplacements. Peut-être que certains feront le match entier parce qu’on ne pourra pas remplacer tout le monde."