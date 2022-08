ASSE : Batlles déplore six absents pour Nîmes et justifie la mise à l'écart de Maçon, Youssouf et Bouanga

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La semaine d'entraînement

"On a essayé d’évacuer la défaite et de mettre en place des choses à l’entraînement. On ne veut pas que ça se reproduise, il y a eu des échanges avec les joueurs pour comprendre la première mi-temps."

Nîmes

"Nîmes a perdu dans les dernières minutes contre Caen. C'est une équipe formatée Ligue 2 et ce sera compliqué de jouer ce match."

La mise à l'écart de Maçon, Youssouf et Bouanga

"Je crois que les joueurs n'étaient pas prêts à jouer un match de Ligue 2. Les choix que j'ai fait ne sont pas définitifs. J'ai voulu recentrer mon groupe sur le match de Nîmes. Denis Bouanga était suspendu et d'autres en instance de départ. Le but était aussi de faire comprendre que, quand on est dans l'esprit on est dans le groupe, sinon, on y est pas. L'important c'est ce qu'il va se passer samedi à 15h."

Son système de jeu

"Je pense que déjà, jouer dans ce système très exigeant, il faut l'appréhender au mieux et avoir envie de mettre les choses en place pour ne pas être en danger. Je vais peut être faire quelque chose de plus rationnel ce week-end, en attendant des recrues."

Les absents

"Anthony Briançon ne sera pas disponible, ce n'est pas grave, mais il a fait un match plein contre Dijon après un long temps sans avoir joué. On a 10 jours ensuite, il reprendra l'entraînement lundi, on ne veut pas une blessure plus grave. Anthony pensait que c'était une béquille au fessier, mais la douleur est descendue. Antoine Gauthier et Dylan Chambost sont blessés et Yvann Maçon et Zaydou Youssouf ne seront pas dans le groupe. Pour Zaydou, il y a des discussions en cours qui appartiennent à la direction."

L'arrivée de Pintor

"Lenny Pintor, je l'ai connu pendant deux ans à Troyes sur deux prêts d'un an, avant de se faire les croisés en mars 2021. Il a des qualités de vitesse et doit encore s'aguerrir. Il a besoin d'assumer un nouveau statut. C'est quelqu'un qui veut être là, il m'a appelé en me disant qu'il veut porter le maillot. Avec lui, on aura de la jeunesse en plus dans la rotation."

Le capitanat

"Pour le brassard, je pense que mon idée s'est arrêtée sur Anthony Briançon. Il l'a connu et a le caractère pour. Il peut nous amener de la rigueur, de la joie de vivre et créer du lien entre les joueurs. Il ne sera pas là samedi donc je verrai pour la suite."

Bordeaux

"Bordeaux est aussi en train de construire quelque chose et vont permettre à des équipes de ne pas prendre de points. C'est mieux d'avoir un club comme ça, qui reste, plutôt que d'avoir des exempts."

Les trois points de pénalité

"Ces trois points de pénalité sont toujours d'actualité, il faut absolument qu'on revienne dans le même championnat que les autres. Aujourd'hui, on en est presque exclu. Le groupe en est conscient."

Propos retranscrits par Le Progrès