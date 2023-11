ASSE : Batlles donne des nouvelles des blessés et annonce une grande nouvelle à Amiens

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Le point médical était très attendu à l’ASSE et celui-ci n’a pas déçu. Comme espéré, Dylan Batubinsika est bel et bien de retour dans les rangs stéphanois pour le périlleux déplacement à Amiens (samedi, 19h). « Dylan Batubinsika, qui s’est entraîné normalement toute la semaine, est de retour avec nous, a assuré Laurent Batlles en conférence de presse. C’est une bonne nouvelle pour le groupe, car c’est un joueur important sur et en-dehors des terrains. Il s’est entrainé toute la semaine et n'était pas là pour la séance du jour, il avait des tests avec les kinés. »

En revanche, il faut toujours composer sans Stéphane Diarra, Thomas Monconduit, Ibrahima Wadji et Gautier Larsonneur. « Stéphane Diarra est toujours blessé et normalement, on devrait avoir une dizaine de jours sans lui, a poursuivi le coach des Verts. Thomas Monconduit recourt, Ibrahima Wadji reprend en réathlétisation avec les kinés. On espère l’avoir ou sur la réception du Nîmes Olympique en Coupe de France où à Bordeaux. Gautier Larsonneur est à Clairefontaine, on verra comment va évoluer sa blessure. Ce sera au ressenti. »

« Amiens est une équipe très athlétique »

Au sujet d’Amiens, Batlles se veut méfiant. « Amiens est une équipe très athlétique, qui met énormément de pressing et d'intensité, a-t-il analysé. Il va falloir être très vigilants, tout en essayant de leur faire mal à la sortie du pressing. »

