ASSE : Batlles donne une leçon aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Dans sa dernière lettre hebdomadaire parue ce mercredi, l'Observatoire du football du CIES (Centre International d'Étude du Sport) a classé les clubs de 60 championnats à travers le monde selon le pourcentage de minutes disputées par les joueurs formés au club.

Où est l'ASSE dans ce classement ?

Habituée à faire confiance en ses jeunes ces dernières années, l'AS Saint-Étienne (21,1%) se classe troisième équipe de Ligue 2 de ce classement derrière Valenciennes (29,1%) et l'AJ Auxerre (22,5%). Mieux, Sainté est le club de Ligue 1 et de Ligue 2 confondues qui a fait jouer le plus de joueurs formés au club depuis le début de la saison. Il en a 9. Il s'agit d'Étienne Green, Léo Pétrot, Mickaël Nadé, Saïdou Sow, Antoine Gauthier, Aïmen Moueffek, Dylan Chambost, Maxence Rivera et Karim Cissé.

🚨 BUT SAINTÉ FAIT SON RETOUR ET AU FORMAT MENSUEL !



MAG NUMÉRO #2



🔥 Larsonneur Monsieur Plus 🔥



🏟️ Supporters : Sainté aime-t-elle toujours l’ASSE ?

👴 Ancien : Merchadier

🧤Le gardien des Verts étincelant



Abonnez-vous juste ici ➡️ https://t.co/GbqecuP3Hc pic.twitter.com/b34sbn66du — But! Saint-Étienne (@ButASSE) October 29, 2023

Podcast Men's Up Life