ASSE : Batlles en dit plus sur la concurrence qui attend Green et Dreyer

Après deux saisons passées à Lorient, Matthieu Dreyer a rejoint ce mardi l'AS Saint-Etienne où il s'est engagé pour un contrat de deux ans, soit jusqu'en juin 2024. Sur le site officiel du club stéphanois, Laurent Batlles s'est exprimé sur l'arrivée du portier de 33 ans, confirmant qu'il sera en concurrence avec Etienne Green pour une place de titulaire.

"Son arrivée va soumettre Green à une concurrence"

"Matthieu est un gardien d’expérience qui a connu la Ligue 1 et Ligue 2. Il va nous apporter sa maturité et sa sérénité, notamment au niveau du groupe des gardiens qui est assez jeune. Son arrivée dans l’effectif va aider Noah Raveyre à grandir et soumettre Etienne Green à une concurrence. Cette émulation favorisera la performance des gardiens et profitera à toute l’équipe. Elle nous offrira une solution supplémentaire en cas de blessure ou de suspension dans un championnat que l’on sait très long."

🆕 Bienvenue 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐡𝐢𝐞𝐮 𝐃𝐫𝐞𝐲𝐞𝐫 ! 👊



Le gardien de but de 33 ans s’est engagé avec l’#ASSE pour les deux prochaines saisons.



Il fera profiter le vestiaire de son expérience et accompagnera le développement des jeunes portiers formés au club. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 23, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur