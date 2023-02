ASSE : Batlles enregistre une excellente nouvelle avant Nîmes

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Blessé lors de la réception de Nîmes, à l'aller, Anthony Briançon tient à jouer face aux Crocos lundi prochain. Laurent Batlles a expliqué que cela dépendrait de l'évolution de sa cicatrisation. « Je suis obligé de le freiner un petit peu. Le risque, c’est comment ça va se passer une fois les points enlevés afin que ça ne se rouvre pas et que ce soit bien cicatrisé. C’est un match très particulier pour Antho mais on ne fera pas n’importe quoi non plus. »

Briançon : « Ce sera bon »

« C’est dur de se retenir, a quant à lui confié le capitaine des Verts, au Progrès. J’ai tendance à vouloir aller vite, à faire les choses comme avant ma blessure. Je n’ai qu’une hâte, c’est revenir avec les copains. A mon retour à l'entraînement j’avais peur d’avoir un peu d’appréhension mais je n’en ai pas. Si je fais une semaine normale d’entraînement, il n’y a pas de raison que je ne sois pas à Nîmes. » En marge du match contre Dijon (2-0), Briançon était même sûr de son coup. « Ce sera bon pour Nîmes », a-t-il en effet confié, très déterminé. Une très bonne nouvelle pour les Verts, évidemment.