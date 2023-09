ASSE : Batlles et le club ont pris une décision forte avec les supporters

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Cinq points en cinq matches et une 15e place au classement, ce n’est pas ce qu’on peut appeler un début de saison rêvé pour l’ASSE. Laurent Batlles le sait et a encouragé ses joueurs à se lâcher au plus vite avant d’expérimenter une nouvelle désillusion sportive.

Pas de huis clos mardi et jeudi à l'Etrat

Pour rapatrier le maximum de bonnes ondes à l’Etrat, l’ASSE a ainsi décidé d’ouvrir l’entraînement au public. Mardi et jeudi matins, les séances ne seront ainsi pas à huis clos mais bel et bien sous le regard des fans stéphanois à partir de 10h30. Cerise sur le gâteau, le soleil ne devrait pas manquer dans ce bel été indien programmé.

