FC Barcelone Mercato : Flick a retenu un joueur et fait le forcing pour son chouchou

Sur tous les fronts, le FC Barcelone envisage de prolonger Eric Garcia, qui donne satisfaction actuellement à droite… tout en gardant à l’esprit la possibilité de recruter Jérémie Frimpong (Bayer Leverkusen).

S’il a déjà imposé sa patte sur le jeu du FC Barcelone après une saison couronnée de succès et probablement d’un triplé national, Hansi Flick a aussi changé la donne pour certains bannis de Xavi. Ce fut notamment le cas d’Inigo Martinez, revenu au premier plan dans l’effectif après une saison 2023-24 très compliquée… Mais aussi d’Eric Garcia.

En effet, comme le rapporte SPORT, ce n’était pourtant pas très bien parti pour l’ancien défenseur de Manchester City, visé notamment par Girone cet hiver et tout proche d’un départ. Malgré tout, Hansi Flick a bloqué le départ de Garcia en janvier, l’incitant à se montrer patient. Une stratégie payante puisque le défenseur – qui joue actuellement au poste de latéral droit depuis la blessure de Jules Koundé – est proche d’un renouvellement de contrat avec le Barça.

Frimpong toujours dans les plans du Barça

Pour autant, s’il cherche à verrouiller certains éléments, le technicien allemand cherche aussi à verrouiller ce même couloir droit, occupé par des centraux reconvertis cette saison. Selon l’insider Sofiane, derrière le compte Barça Actualité, Flick n’a pas renoncé à la signature à Jérémie Frimpong (Bayer Leverkusen, 24 ans). Si les agents de l’international néerlandais ont rencontré Liverpool et Manchester City il y a quelques jours dans l’optique d’un transfert dès cet été, le Barça reste bel et bien sur le dossier. Face à la concurrence de clubs anglais plus fortunés, le FC Barcelone attend néanmoins de connaître ses résultats économiques de 2024-25 avant d’établir ses possibilités sur ce Mercato.

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le Bayer Leverkusen, Frimpong est valorisé à 50 M€ au moins par le site Transfermarkt. Un investissement conséquent par rapport à ce poste défensif alors que le Barça doit aussi faire en sorte d’anticiper la fin de carrière de Robert Lewandowski en s’attachant les services d’un gros « N°9 » cet été…

