ASSE : Batlles et Perrin complimentés par un Vert de 1976

L'AS Saint-Etienne : Pourquoi faut-il installer Green sur la durée ?

Victorieuse de Bordeaux (2-0) samedi dernier, l'ASSE semble enfin être sortie de la spirale de la défaite dans laquelle elle est engluée depuis trois longues années. Cela fait quatre matches que les Verts de Laurent Batlles sont invaincus en L2 et tout, notamment leur qualité de jeu, laisse à penser qu'ils sont sur le remonte-pente. D'ailleurs, l'ancienne gloire Christian Sarramagna a expliqué au micro d'Activ Radio combien il était triste de voir les Verts tombés si bas mais, surtout, combien il avait l'espoir de les voir remonter rapidement.

"C'est triste, a déclaré l'ancien ailier, qui a porté le maillot de l'ASSE chez les professionnels de 1970 à 1979. C'est triste de voir ce club là où il se situe aujourd'hui. Après on peut parler, c'est facile de parler, de porter des jugements... Malheureusement c'est un club qui souffre depuis quelques années. C'est malheureux, c'est comme ça. Aujourd'hui, ils ont connu la relégation mais il faut aussi faire confiance aux gens qui sont investis et engagés dans ce nouveau projet. C'est malheureux, on le vit très mal mais bon il y a de l'espoir pour la suite."