ASSE : Perrin fait plusieurs annonces Mercato, Batlles a de gros doutes avant Valenciennes ! 

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Les mots de Florian Tardieu

« Saint-Etienne devrait avoir plus de points en ce début de saison. La saison est longue, je ne me fais pas de soucis pour les prochains matchs. »

« J’ai des interrogations sur certains joueurs »

Les mots de Loïc Perrin

« Le mercato est terminé dans le sens des arrivées. C’est possible que l’arrivée de Florian engendre le départ d’autres joueurs. Quant à Niels, il passe sa visite médicale à Francfort. Il devrait s’engager là-bas. On est aux alentours de 11 M€ avec bonus compris, et un pourcentage. »

Les mots de Laurent Batlles avant le VAFC

« J’ai des interrogations sur certains joueurs. En toute honnêteté, je ne sais pas si je dois donner mon groupe avant 23 heures. Je vois aussi qu’on est privé de nos supporters à domicile pour des débordements qui se sont passés à l’extérieur. »

Loïc Perrin : « Le mercato est terminé dans le sens des arrivées. Quant à Niels, il passe sa visite médicale à Francfort. Il devrait s’engager là-bas. On est aux alentours de 11M avec bonus compris, et un pourcentage. » #ASSE — TL7 (@tl7loire) September 1, 2023

Podcast Men's Up Life