ASSE : Batlles évoque Krasso et se projette sur l'avenir

Voici les propos de Laurent Batlles, en conférence de presse au terme de la rencontre ASSE-VAFC, remportée par les Verts sur le score de 2-0. Des propos accordés à notre correspondant permanent à Sainté, Laurent Hess.

Pour Krasso, je ne sais pas

"La saison a été honorable. Elle a été éreintante, je suis donc content de partir en vacances. Ce que je reteindrais ce soir, c'est la belle communion avec les supporters. C'est un soulagement pour tout le monde ce maintien. Cette 8e place, on peut même en être fiers. On était derniers au mois de janvier dernier. Il faut féliciter les joueurs pour ce qu'ils ont montré dans l'adversité.

On veut se donner les moyens avec la direction de garder une ossature d'équipe la saison prochaine. Pour éviter de faire comme l'été dernier. Krasso ? Je ne sais toujours pas si il va partir. Je lui ai demandé si il savait et il m'a répondu non."