ASSE : Batlles fait une annonce sur Charbonnier

Zapping But! Football Club ASSE : enfin de la compétence chez les Verts ?

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit début février dernier, l'attaquant de l'AS Saint-Étienne, Gaëtan Charbonnier, se soigne du côté de Clairefontaine. Présent ce samedi en conférence de presse à deux jours du déplacement à Grenoble, l'entraîneur des Verts, Laurent Batlles, a donné des nouvelles de son joueur, annonçant qu'il allait faire son retour dans le Forez la saison prochaine.

"Charbonnier va revenir chez nous la semaine prochaine"

"Charbo va revenir bientôt chez nous, la semaine prochaine. On l’appelle souvent, il nous envoie souvent des messages avant les matchs notamment. Il a recouru sur tapis et il va reprendre la course en extérieur, il va revenir ici. On se doit de le soutenir et c'est quelqu'un de très important pour le groupe", a confié le technicien de 47 ans devant la presse.

Le regard de 𝗟𝗮𝘂𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗕𝗮𝘁𝗹𝗹𝗲𝘀 sur le @GF38_Officiel et l'intégralité de sa conf' avant #GF38ASSE (ce lundi, 20h45) sont ici 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 15, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Présent ce samedi en conférence de presse à deux jours du déplacement à Grenoble, le coach de l'ASSE, Laurent Batlles, a annoncé que Gaëtan Charbonnier, gravement blessé au genou droit, allait revenir à Saint-Étienne la semaine prochaine.

Fabien Chorlet

Rédacteur