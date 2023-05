ASSE : Batlles fixe la marche à suivre pour Guingamp

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

But ! : Laurent, quelle analyse faites-vous de ce match nul à Rodez ?

Laurent BATLLES : Ça n’a pas été un match facile, comme je l'avais prévu, contre une équipe en forme en ce moment. On a eu deux belles occasions pour ouvrir le score et on ne l'a pas fait, en début de rencontre. Après, on se fait punir en début de seconde période et il a fallu revenir au score, tenter des choses, changer de système. Au final je suis content d'avoir pris un point face à cet adversaire. Ça nous permet de repartir de l'avant après la défaite contre Metz.



Vous avez été malmenés. Comment l'expliquez-vous ?

Ce n'est jamais facile de venir jouer ici. Mais sur notre match, on a manqué de justesse technique. J'ai insisté là dessus à la mi-temps. On subissait trop car on tombait dans un match avec beaucoup de duels.

Les deux équipes ont eu des balles de match...

Oui. On aurait peut-être pu gagner sur la fin mais eux aussi un peu plus tôt. C'est bien d'avoir ramené un point.

« Il faudra retrouver plus de fluidité, de simplicité »



Qu'a-t-il manqué pour en ramener trois ?

Je pense qu'il aurait fallu plus de simplicité et de mouvement.

Vous avez souffert au milieu...

C’est tout un ensemble. Ce n’est pas seulement le milieu. Ibrahima Wadji n'était pas là et en son absence, avec son profil, on n’a pas pu étirer notre adversaire comme on a l’habitude de le faire avec lui.





L'équipe tire la langue en cette fin de saison...

On a pas mal de blessés, c'est vrai, mais je ne veux pas me trouver des excuses. Les blessures, ça fait partie d'une saison. Il reste cinq matches. Contre Guingamp, il faudra faire mieux qu'à Rodez. Il faudra retrouver plus de fluidité, de simplicité.