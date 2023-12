ASSE : Batlles fixe un objectif à ses joueurs avant la trêve

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Amiens, Guingamp, Nîmes, Bordeaux et Bastia : tel est le programme qui attend l'ASSE jusqu'à la trêve hivernale. Les quatre matches de L2 permettront-ils aux Verts de rebondir, eux qui restent sur trois défaites en championnat ? Laurent Batlles n'en espère pas moins, comme il l'a confié en conférence de presse hier.

Il vise 6 ou 7 points

"L’idéal serait de prendre entre 6 et 7 points, a-t-il soutenu. Si on peut faire deux victoires, un nul et une défaite, on sera dans les cordes de ce qu’on s’est fixé mais on espère toujours gagner tous les matchs et faire lune série comme celle qui qui nous a permis de remonter au classement". Et à lui d'ajouter... "C’est très serré. Chaque journée vous pouvez gagner trois places ou en perdre trois. A nous de basculer au bon endroit." Tout un programme...

⚽️ ASSE : Batlles donne des nouvelles des blessés et annonce une grande nouvelle à Amiens #AllezLesVerts #ASSE https://t.co/m55s74zIDJ — But! Saint-Étienne (@ButASSE) November 30, 2023

