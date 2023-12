ASSE : Batlles indique la marche à suivre à Bouchouari

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

S'il est assurément l'un des joueurs les plus talentueux de l'ASSE, Benjamin Bouchouari (22 ans) affiche une ligne de stats qu'il ne peut que bonifier. En 48 matches depuis son arrivée chez les Verts, le milieu marocain n'a inscrit qu'1 but et délivré 0 passe décisive. Le tout en prenant 12 cartons jaunes. Une tendance à être sanctionné qui le privera de la réception de Guingamp mardi prochain, et que Laurent Batlles déplore...

Il regrette ses cartons "bêtes"

"Je n’ai pas vraiment échangé avec lui mais il est vrai qu'il prend par moment des cartons un peu bêtes, a regretté le coach stéphanois en conférence de presse. C’est peut-être aussi sa jeunesse et son enthousiasme mais il faut qu’il arrive à pondérer de temps en temps cet enthousiasme. Quand il est un peu moins lucide, ça lui coûte notamment sur les secondes périodes."

