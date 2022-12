ASSE : Batlles pourrait ouvrir la porte à quatre nouveaux joueurs

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Blessé cet été, El Hadji Dieye, l'ailier sénégalais, pourrait intégrer le groupe pro et avoir sa chance en équipe première à l'ASSE ces prochaines semaines. Le joueur avait marqué un but sur penalty lors du match amical contre Goal FC (3-0) avant le départ en vacances. Le milieu sénégalais Cheick Fall, arrivé à l'ASSE en septembre et auteur de 7 buts avec les U19 et la réserve, frappe également à la porte. Et Laurent Batlles, qui a appelé pour la première fois le défenseur Bires Owusu ce jeudi à la reprise de l'entraînement, suivrait avec attention l'évolution du jeune milieu de terrain Mathis Amougou, à son avantage lors des derniers matches de la réserve.