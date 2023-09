ASSE : Batlles prend une première décision radicale à la trêve

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

L’ASSE n’avance pas. Après cinq journées de championnat, les hommes de Laurent Batlles n’ont grappillé que 5 point et pointent à une piteuse 15e place du classement de Ligue 2. Ce n’est pas le contenu du match nul contre le VAFC samedi à Geoffroy-Guichard qui incite à l’optimisme (1-1).

« Je ne sais pas pourquoi on n'y arrive pas. À un moment, il faut qu'on prenne conscience qu'on est capable de faire beaucoup mieux a-t-il pesté après la rencontre. On parle beaucoup d'équilibre, on parle beaucoup de notre propension à trop aller vers l'avant, mais pour autant là maintenant, il y a de l'équilibre, mais on ne met pas en danger l'équipe adverse. Il faut qu'on trouve un juste milieu par rapport à ça. J'aimerais que les joueurs dépassent leurs fonctions. On se rend compte que si on veut gagner des matchs, il faut marquer. Peut-être que maintenant, il faut prendre des risques. »

Un match contre le FC Sion au programme

Pour remettre tout son petit monde dans le droit chemin, le coach de l’ASSE a décidé de muscler son jeu pendant la trêve internationale. Vendredi, Le Progrès fait savoir que les Verts ont ainsi prévu de disputer un match amical face au FC Sion. L’horaire de ce match amical reste à déterminer.

L’#ASSE va disputer un match amical durant la trêve internationale, ce sera face au FC Sion (🇨🇭), ce vendredi !



Via @leprogres_asse. pic.twitter.com/7e5v5jZF2s — News Sainte (@news_sainte_) September 3, 2023

Podcast Men's Up Life