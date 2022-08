ASSE : Batlles regrette le match nul contre Valenciennes et attend des recrues

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

L’ASSE devait lever affront après la lourde défaite contre le Havre, le weekend dernier. Malheureusement, les Verts ont fait match nul 2-2 contre Valenciennes. Un match nul au gout amère. Une grosse déception au vu de la physionomie de la rencontre. Après le match, Laurent Batlles est revenu sur la prestation de son équipe.

En conférence de presse, il s’est exprimé : « On doit tuer le match. Je suis déçu pour eux, on a fait le match que l’on voulait faire. Vous avez un joueur qui glisse dans la surface, et vous prenez un but à la dernière minute. On doit faire mieux offensivement. On a zéro points, on commence notre championnat ce soir. En termes de jeu, de possession, d’action, tout a été bien fait. On prend encore deux buts, si on en prend deux à chaque match, ça va être compliqué. Je suis déçu pour les joueurs, pour les supporters, pour le club. Il y a du mieux, ça va être long. Il va y avoir du monde qui va arriver, ça va être annoncé dans la semaine, ne vous inquiétez pas. »