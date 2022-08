ASSE : Batlles s'est fixé une deadline pour avoir une équipe opérationnelle

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Cet après-midi à Geoffroy-Guichard, l'AS Saint-Etienne joue déjà gros. Après sa défaite inaugurale à Dijon (1-2) et avec ses trois points de pénalité, elle ne peut déjà plus se permettre de faux pas dans l'optique de la montée. Il faudra donc battre Nîmes dans un Chaudron déserté. Et cela même si Laurent Batlles a parfaitement conscience que son groupe est loin d'être définitif.

Comme le rapporte L'Equipe, l'entraîneur stéphanois attendrait entre 6 et 7 recrues, correspondant à autant de départs. L'effectif ayant conduit à la relégation va être totalement purgé, si bien qu'à la fin du mercato, début septembre, il ne restera plus de joueurs traumatisés ou désireux de partir. Après cela, il s'agira de dégager un onze type imprégné du style de jeu prôné par l'ancien Troyen. D'après L'Equipe, Laurent Batlles s'est fixé pour objectif d'avoir une équipe totalement opérationnelle pour le retour du public à Geoffroy-Guichard début octobre. Le compte à rebours est lancé !