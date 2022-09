ASSE : Batlles sait comment il va occuper la trêve internationale

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Traditionnellement, le stage d'avant-saison sert, entre autres, à intégrer les recrues, à peaufiner la tactique et les automatismes. Mais la période des transferts se fermant de plus en plus tard, c'est moins vrai. Surtout pour l'AS Saint-Etienne qui, cet été, a dû changer l'intégralité de son effectif après la relégation en Ligue 2. Laurent Batlles n'a donc pu travailler sur la durée avec ses joueurs.

Il va justement profiter des deux semaines de trêve internationale, qui débuteront lundi, pour faire ce qui aurait dû être fait en juillet. L'ASSE vient en effet d'annoncer qu'un stage de quatre jours aurait lieu au Chambon-sur-Lignon du 20 au 23 septembre. Une initiative d'autant plus judicieuse que le premier match après la trêve, contre Grenoble, verra le retour du public à Geoffroy-Guichard après quatre rencontres à huis-clos !