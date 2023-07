ASSE : Batlles savoure le succès des Verts, un absent de marque pour le stage à La Plagne

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'ASSE s'est offert un joli succès ce samedi face à une formation de Ligue 1, le Clermont-Foot. Deux buts inscrits (Chambost, Sissoko), aucun encaissé, la jolie prestation de Karim Cissé, il y avait de quoi être satisfait pour l'entraîneur des Verts, Laurent Batlles.

"Bien en place"

"J'ai eu un peu de mal à faire l’équipe parce qu’on a eu des malades et des blessés. Dennis Appiah est malade et Louis Mouton était absent, ça nous a privés de rotation pourtant, dans le jeu, on a été intéressants face à une belle équipe de Ligue 1. On sait que pendant la saison on ne rencontrera pas des équipes qui joueront si haut sur le terrain. Ce positionnement de Clermont a mis certaines de nos qualités en valeur. Il est vrai que lorsqu’on est bien en place comme on l’a été ça nous a permis de jouer sur les qualités de nos joueurs. C’est un match où ils ont pris du plaisir, moi aussi donc c’est comme ça qu’il faut continuer."

En fin d'après-midi, l'ASSE a communiqué le groupe de joueurs parti en stage dès ce soir en direction de La Plagne. A noter, une absence de marque, celle de Dennis Appiah, malade.

🚨 FLASH : Les convoqués pour le stage à La Plagne (22 au 25 juillet).



Dennis Appiah n'est pas présent.#ASSE pic.twitter.com/hSBGboSI64 — Actu Sainté (@actusainte) July 22, 2023

