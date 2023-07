ASSE : Batlles savoure le succès face à Annecy mais dévoile une frustration

En battant le FC Annecy (3-2) ce mercredi en amical, l'AS Saint-Etienne a enregistré un troisième succès en quatre rencontres dans cette préparation estivale. Les Verts ont montré de belles choses face aux Savoyards notamment dans le secteur offensif, de quoi forcément ravir leur entraîneur. Interrogé au coup de sifflet final au micro d'envertetcontretous, Laurent Batlles a exprimé sa satisfaction :

"Sur la qualité technique, on a eu beaucoup plus de maîtrise en première mi-temps. Ils ont joué en seconde mi-temps avec une continuité avec la première. Nous on a changé pas mal de choses. C’est peut-être pour ça qu’on a mis plus de buts mais malgré tout on en a pris aussi. Dans la qualité de jeu, il y a eu des choses intéressantes, plus en première qu’en deuxième même si on se procure aussi pas mal d’occasions et qu’on a su marquer lors de ce second acte. C’est toujours intéressant de gagner nos matchs."

Rassuré par la prestation collective, le coach stéphanois a tout de même laissé échapper un regret sur la gestion des 90 minutes. Il aurait aimé donner davantage de temps de jeu à certains joueurs, sans les citer :

"Il a fallu que je gère les temps de jeu. J’aurais préféré bien sûr faire monter en temps de jeu certains joueurs, il y en a qui l’ont fait, notamment à certains postes. Il y avait d’autres postes où je ne pouvais pas le faire. On a fait une séance un peu plus poussée pour certains ce matin, notamment pour Ibra’ (Sissoko). On essaye de monter petit à petit mais on a aussi des petits pépins physiques. Aujourd’hui ce n’est pas évident de pouvoir créer quelque chose parce qu’on essaye de pondérer entre avoir une cohérence dans les équipes, à la fois tactique et physique, et aussi pouvoir donner plus de temps de jeu et monter en minutes donc ce n’est pas évident. Malgré tout, on y arrive, les joueurs font beaucoup d’efforts et on essaye de compenser sur les séances où on n’a pas de match."