ASSE : Batlles savoure mais ramène les Verts sur terre après Niort

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

L’ASSE est enfin de retour ! Invaincus depuis trois matches, les Verts ont enchaîné hier soir à Niort (1-0) une deuxième victoire d’affilée... ce qui n’était plus arrivé depuis février 2021. « On est très heureux de gagner, même 1-0, ici à Niort, face à un adversaire toujours compliqué à manœuvrer chez lui et sur une pelouse difficile, s’est félicité Laurent Batlles en conférence de presse. On se relance totalement dans la course au maintien. Ces trois points vont permettre de travailler avec plus de sérénité. Le match le plus important, c’est le prochain, face à Sochaux (le 28 janvier). »

Face à un adversaire direct pour le maintien, les recrues ont montré tout ce que Batlles attendait. Gautier Larsonneur et Dennis Appiah n’ont toujours pas encaissé de but. Et Gaëtan Charbonnier, arrivé en joker avant l’ouverture du marché des transferts et sauveur face à Caen (1-1), n’a pas manqué l’une de ses rares occasions hier soir en toute fin de rencontre (86e).

Malgré tout, ce rebond reste à confirmer car l’ASSE a de nouveau montré des manques, surtout dans la finition de ses actions. « J’étais content qu’on trouve des solutions et déçu du manque d’application, notamment dans les centres, a reconnu Batlles. On respire un peu, mais on avait trop traîné à cette place. Il faudra se souvenir d’où l’on vient. »