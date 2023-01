ASSE : Batlles se fiche du résultat contre Clermont mais se plaint de l'arbitrage

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Disputée à huis clos et par un froid glacial, le match amical entre l'ASSE et Clermont s'est soldé sur une défaite des Verts (2-1). Mateusz Wieteska (54e) et Mohammed Cham (89e) avaient donnés deux buts d'avance au CF63 avant que Jean-Philippe Krasso (90e) ne réduise l'écart en fin de match.

Podcast Men's Up Life

"Je suis déçu du score final mais ce n'est pas le plus important"

Quelques minutes après le coup de sifflet final, l'entraîneur stéphanois, Laurent Batlles, a livré son sentiment sur la rencontre. "L'idée était de donner du temps de jeu et d'être assez cohérents sur ce que l'on propose. C'était intéressant de jouer une équipe de Ligue 1 et de mettre en place de bonnes choses tout au long de cette rencontre. Je suis déçu du score final de cette opposition mais ce n'est pas le plus important, d'autant plus que j'estime qu'un penalty a été oublié en première période. Il était primordial de faire preuve du bon état d'esprit et de donner du temps de jeu à certains joueurs."

Compte rendu, feuille de match et réaction de Laurent Batlles 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 20, 2023

Pour résumer Le technicien de l'AS Saint-Etienne, Laurent Batlles, s'est exprimé après la défaite ce vendredi des siens contre Clermont (2-1), pensionnaire de Ligue 1, en match amical.

Fabien Chorlet

Rédacteur