ASSE : Batlles sort du silence sur son avenir

Comme nous vous l'avons annoncé ce jeudi, une prolongation de Laurent Batlles, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'ASSE, n'est toujours pas envisagée en interne et un club de Ligue 1 de bas de tableau s'intéresse notamment à lui.

"On travaille avec la direction sur le futur"

Mais alors que son avenir est donc incertain, l'entraîneur des Verts a été interrogé à ce sujet en conférence de presse après le match nul concédé ce vendredi sur la pelouse du Stade Malherbe de Caen (2-2). "J’ai encore un an de contrat, on travaille avec la direction sur le futur, je n’ai pas de souci avec ça, on travaille tranquillement. Je dois rencontrer mes joueurs, vous vous doutez bien qu’en fin de saison il y a des réunions, il n’y a rien de particulier", a répondu le technicien de 47 ans.

Pour résumer L'entraîneur de l'ASSE, Laurent Batlles, qui ne devrait pas être prolongé par le club du Forez, s'est exprimé sur son avenir après le match nul concédé ce vendredi sur la pelouse du Stade Malherbe de Caen (2-2).

Fabien Chorlet

Rédacteur