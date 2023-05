ASSE – INFO BUT Mercato : l'avenir de Laurent Batlles n'est pas encore tranché

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Longtemps relégable, l'ASSE a vécu une première partie de saison catastrophique qui a failli être fatale à Laurent Batlles. Le Nantais avait été sauvé par une égalisation de dernière minute de Gaëtan Charbonnier fin décembre contre Caen (1-1) alors que son sort semblait scellé en cas de défaite, trois jours après un revers à Annecy (1-2) qui avait fait grincer certaines dents à L'Etrat. Revenu aux affaires pour piloter le Mercato hivernal après une campagne de recrutement complètement ratée pendant l'été, Roland Romeyer avait maintenu sa confiance à Batlles et au triumvirat composé par Jean-François Soucasse, Loïc Perrin et Samuel Rustem. Un choix payant puisque les Verts ont redressé la barre et obtenu leur maintien sans trembler, eux qui pourraient même finir dans la première partie du tableau. Un redressement spectaculaire qui a permis à Batlles de regagner du crédit alors qu'il était directement impacté par les résultats et par certains choix de recrutement peu concluants (Giraudon et Pintor en particulier).

Romeyer ne compte pas le prolonger et des clubs s'intéressent à lui

Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'ancien troyen n'a pas à craindre pour son poste, surtout que l'heure n'est pas vraiment aux dépenses chez les Verts après un dernier Mercato coûteux. Mais selon nos informations, une prolongation n'est pas envisagée et cela semble témoigner d'une confiance toute relative de ses dirigeants. Si Batlles est attaché à la région et au club, cette situation pourrait l'amener à étudier ses possibilités. Surtout que son profil ne laisse pas insensible (champion de L2 avec Troyes, adepte du beau jeu). Un club du bas du tableau de la L1, notamment, serait venu aux nouvelles récemment. Son avenir chez les Verts reste donc flou. Un avenir que le technicien n'a pas encore éclairci auprès de ses joueurs, ce qui n'est pas sans interpeler dans le vestiaire stéphanois à l'heure où la direction tente de prolonger certains joueurs majeurs (Krasso, Nkounkou et Charbonnier).