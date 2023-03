ASSE : Batlles très proche d'un autre club !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Lors de son passage à Club ASSE mardi soir, Laurent Batlles a notamment évoqué au club voisin de l'ES Veauche, où il avait évolué durant quelques saisons. « J'avais été tellement bien accueilli que j'y suis resté, a-t-il expliqué. Les gens du club sont devenus des amis. Quand je suis parti à Troyes c'était dur, c'était beaucoup d'émotions. J'ai beaucoup d'attaches au club. Mon fils y joue en U9, je le suis et je suis d'autres équipes, depuis longtemps. Je connais les familles. On parle de tout, de nos vies. Tout est naturel, simple, humble. C'est aussi un équilibre. »

Loïc Basin, président de Veauche : « Je crois que nous sommes le club où il a pris le plus de licences ! »

Et au président de Veauche, Loïc Basin, d'ajouter : « Laurent nous a rejoints pour des entraînements à l'été 2012 à la fin de sa carrière professionnelle et il a pris sa licence. On était très heureux de l'accueillir. Il nous a réconciliés avec le monde pro, même si on n'était pas fâchés avec. Il s'est fondu dans le groupe. Je crois que nous sommes le club où il a pris le plus de licences ! Et il a gagné deux titres avec nous la première saison, avec Christophe Landrin. On s'était bien renforcés sans plomber les finances ! »