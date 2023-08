ASSE : Batubinsika reste lucide après la victoire face à QRM

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

L’ASSE a connu sa première victoire (2-1) de la saison ce samedi à domicile face à QRM. Arrivé cet été, le défenseur central Dylan Batubinsika est conscient du travail qu’il reste à faire, malgré que la victoire ait été obtenue.

L’ASSE était sous pression

L’ASSE avait à cœur d’obtenir sa première victoire de la saison. Après le match, Dylan Batubinsika est revenu sur la victoire des Verts au micro d’Enveretcontretous : "Bien sûr, on retient le résultat avant tout. On était dans un début de saison compliqué. L'important c'était de prendre des points assez rapidement. Aujourd'hui je pense qu'il faut mettre de côté la manière, même si on va travailler là-dessus. On va prendre le positif et ce sont les trois points. On a vu qu'en deuxième mi-temps on a eu plus de difficulté qu'en première période, où on avait la maîtrise du match. Lors du second acte, c'était compliqué, on avait la pression de ne pas perdre ces trois points qu'on avait en main à la mi-temps, c'est ce qui nous a crispés. Mais le plus important est là. ». Cette première victoire pourrait être la première d’une série pour les hommes de Batlles.

