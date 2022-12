ASSE : Bayal Sall réfute tout retour et esquive la question sur la vente

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

La vente du club

"C’est difficile de parler sur ce sujet. Président Romeyer, c’est comme un père pour moi. Il a tout fait pour moi. Romeyer est même venu au Sénégal et a dit à mes parents qu’il s’occuperait bien de moi. Il m’a toujours protégé et on a une excellente relation. On avait deux présidents mais il n’y avait que lui qu’on voyait. Même quand on ne gagnait pas, il était toujours là. Lorsqu’il y a des défaites, c’était lui le plus malheureux. Il a des qualités rares car nous sommes comme ses fils, nous les joueurs. Il y a des saisons où on jouait pour lui. Le club c’est sa vie et ça détermine son quotidien. Maintenant qu’il est de retour, il doit changer tout ce qui ne marche pas. Les personnes qui travaillent mal, il faut les changer. À mon avis, il y a plusieurs personnes qui ne font pas leur boulot correctement au sein du club. Je peux tout lui dire au président mais toujours avec du respect."

Un retour est-il possible ?

"Je n’attends rien de Sainté. La seule chose qui m'intéresse c'est que ça aille bien pour le club. Je parle si je vois que la direction prise n’est pas bonne. J’échange et je donne mon avis à Romeyer, à Perrin. Après ils prennent mon avis ou ils ne le prennent pas mais voir Saint-Etienne dernier de ligue , c’est trop dur pour moi. Si on descend en national, il se passe quoi ? Tout le monde va lâcher. Il n’y aura plus de club, plus de centre de formation. La ville de Saint-Étienne a besoin du football."

L'arrivée de Galtier au PSG

"Ça ne m’étonne pas de le voir au PSG aujourd’hui. C’est un entraîneur de grande qualité. À Lille, il a tout révolutionné. Il a redonné la confiance aux joueurs et ensuite il les a maintenus. Ensuite, il les a fait monter en haut jusqu’au titre de champion de ligue 1. Bien qu’il m’ait mis au Loft, on a une super relation avec coach Galtier. Des fois, il me prenait dans son bureau, il me disait "Mouss aide nous à gagner le match". Je n’étais pas le capitaine, c’était Loic mais moi je boostais les joueurs. J’étais un leader et j’essayais de tirer tout le groupe vers le haut. Galtier, il faisait des discours de 5 minutes avant le match. Il parlait avec des mots justes et piquants. En 5 minutes, il arrivait à ce que tout le monde puisse se battre pour lui. C’était hyper motivant, des discours de guerrier. Quand on jouait les derbys, les discours étaient incroyables et c’est pour ça qu’on gagnait !"

Son message aux supporters

"J’aimerais dire à tous les supporters de Saint-Étienne qu’ils doivent garder la foi et être toujours derrière leur équipe. Ils doivent continuer à les encourager car sans eux il n’y a pas d’équipe. L’équipe a besoin de motivation et d’encouragement pour se maintenir. Je sais que le peuple vert peut faire ça car ils l’ont déjà fait plusieurs fois. Saint-Étienne se maintiendra grâce à eux, c’est certain !"